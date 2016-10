Heute ist "21 Jahre voestalpine a der Börse". Dieser Beitrag wurde vor einem Jahr unter "Stolz auf 20 Jahre Erfolgsgeschichte an der Börse (Wolfgang Eder)" gebracht. Der 9. Oktober 1995 markiert ohne Zweifel einen Wendepunkt in der Geschichte der voestalpine. Und dies nicht nur, weil der Gang an die Börse in der Regel ein einmaliger Schritt in der Entwicklung eines Unternehmens ist, sondern vor allem deshalb, weil die Börsennotierung den voestalpine-Konzern nachhaltig verändert hat, und zwar breiter und nachhaltiger zum Positiven, als man das jemals erwarten konnte. In den vergangenen zwei Jahrzehnten ist die voestalpine ein anderes, ein neues Unternehmen geworden. Die Verpflichtung zu Transparenz und Klarheit sowie die Herausforderung, sich mit den besten...

