WASHINGTON (Dow Jones)--Die Geldpolitik hat nach den Worten des Gouverneurs der Banque de France, François Villeroy de Galhau, noch immer Spielräume, um der globalen Wirtschaftsunsicherheit entgegenzuwirken. Die Politik der Europäischen Zentralbank (EZB), in deren Rat er sitzt, bezeichnete er dabei als eine Stabilitätsmarke.

In den entwickelten Ländern sollte die Geldpolitik weiter akkomodierend bleiben, sagte der Franzose am Rande der Herbsttagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank. Die Geldpolitik sei offenkundig weder bei den Ergebnissen noch bei den Mitteln bislang an ihre Grenzen gestoßen.

Der Fokus sollte jetzt darauf liegen, die EZB-Politik vollständig umzusetzen. Als eine gute Nachricht wertete er die Wachstumsprognose des IWF für die Eurozone von 1,7 Prozent in diesem Jahr, gerade wenn man die Unsicherheit durch die britische Brexit-Entscheidung berücksichtige.

Die Aufforderung des IWF mehr zu tun, da diese Rate nicht stark genug sei, sah er auch als Mahnung an die Fiskalpolitik. Sie müsse den Stillstand überwinden, insbesondere in Ländern, die in der Lage seien, ihre Ausgaben auszuweiten. "Wir müssen alle unseren Teil dazu beitragen", sagte der Chef der französischen Zentralbank. Es gebe Länder, die bei den Reformen mehr tun müssten, und es gebe Länder, die über größere fiskale Spielräume verfügten.

October 09, 2016 06:04 ET (10:04 GMT)

