WASHINGTON (Dow Jones)--Für Zentralbanken aus Regionen mit flauem Wachstum und niedriger Inflation könnte es nach Einschätzung des Chefs der Bank of Japan (BoJ) notwendig werden, der neuen japanischen Geldpolitik zu folgen. Damit könnten nicht nur die kurz-, sondern auch die langfristigen Zinsen beeinflusst werden, sagte BoJ-Gouverneur Haruhiko Kuroda am Rande der Herbsttagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank in Washington.

In einer Rede bei der Brookings Institution sagte Kuroda, die Erfahrung der Volkswirtschaften in Europa und Japan zeige, dass bei außergewöhnlich niedrigen Langfristzinsen die störungsfreie Übertragung der Geldpolitik in die breitere Wirtschaft beeinträchtigt werde. Dies beträfe insbesondere den Druck auf die Bankenerträge.

Niedrigere Langfristzinsen träfen aber auch Pensionsfonds und verminderten die Investmenterträge, was wiederum negativ auf das Verbrauchervertrauen und die Ausgabebereitschaft ausstrahlen könnte.

In einem solchen Szenario könnte die Kontrolle der kurzfristigen Zinsen alleine nicht ausreichen, um das Wachstum anzukurbeln und die Inflation wieder nach oben zu bringen.

Die BoJ hatte vergangenen Monat eine neue Politik der Kontrolle der Renditekurze eingeführt, um so diese Hindernisse zu überwinden und ihre Politik wirksamer zu machen. Insgesamt könnte ein Paradigmenwechsel in der Geldpolitik notwendig sein, wobei der Fokus auf die Analyse der gesamten Renditekurve werde.

Versuche, die Inflationserwartungen durch eine Anhebung der Zentralbank-Prognosen für die Teuerung hochzusetzen - wie es einige prominente Ökonomen vorgeschlagen hätten - bezeichnete er als "etwas naiv".

Die BoJ beabsichtige nicht, ihre lockere Geldpolitik aufzugeben, ehe nicht das Inflationsziel erreicht oder sogar übertroffen sei. Als "unmöglich" bezeichnete er erneut die Einführung von Helikoptergeld, also die direkte Staatsfinanzierung durch die Notenbank oder die Austeilung von Geld an die Bevölkerung. Dies sei rechtlich nicht möglich. Er räumte allerdings ein, dass die Zusicherung, die langfristigen Zinsen auf einem gewissen Niveau zu halten, der Regierung die aggressive Kreditaufnahme erlaube, wenn sie dies denn wolle.

