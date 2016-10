Täglich gehen Pakete mit gebrauchten Lego-Steinen von Niedersachsen aus in die Welt. Selbst in Saudi-Arabien, Singapur und Brasilien warten Fans der bunten Kunststoffklötzchen auf die Bauteile.

Über dem Tresen schwebt ein Supersternen-Zerstörer der Executor-Klasse. In der "Star Wars"-Welt ein Schrecken, an Bord kein Geringerer als Kommandant Darth Vader. Selbst im Lego-Laden KiSebA im niedersächsischen Achim spüren echte Fans noch etwas von der "dunklen Macht", auch wenn der graue Zerstörer hier nur 124,5 Zentimeter misst und aus 3000 Lego-Teilen besteht. "Da musste ich einfach zuschlagen", sagt Sebastian Kirst, der das Raumschiff gebraucht erstand. Bei KiSebA ist der 34-Jährige der Kommandant. Seine Mission: Gebrauchte Lego-Steine in die Welt verschicken.

Es sind bei weitem nicht nur die Kinder, die die Plastiksteinchen in dem kleinen Geschäft mit großen Augen bestaunen. "Mein Hauptgeschäft, ich schätze mal 90 Prozent, kommt von Erwachsenen", sagt Kirst, der sich im Oktober 2012 selbstständig machte und im September 2014 das Geschäft in Achim eröffnete. "Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht", erzählt er. "Es hat mich einfach nicht mehr losgelassen."

Kirst ist gelernter Fluggerätemechaniker und Großhandelskaufmann. Sein Geschäft ist aufgeteilt in einen kleineren Eingangsbereich, wo nagelneue Lego-Sets wie der 230 Euro teure Hightech-Braunkohlebagger zu erwerben sind. "Das ist der Offline-Bereich", erklärt Kirst. Die Musik spielt aber dahinter im "Online-Lager".

Dort stapeln sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...