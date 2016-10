Die weltweite Austauschaktion bei Samsungs neuem Top-Smartphone Galaxy Note 7 sollte das Problem mit brennenden Akkus lösen. Doch aus den USA kommen neue Meldungen über Brände, diesmal bei Austauschgeräten.

Samsung gerät im Debakel um sein Smartphone Galaxy Note 7 stärker unter Erklärungsdruck, nachdem zwei weitere US-Verbraucher von brennenden Ersatzgeräten berichteten. Damit wurden bereits drei Zwischenfälle binnen einer Woche mit einem im Zuge der Rückrufaktion erhaltenen Note 7 bekannt. Am Mittwoch war deswegen ein Flugzeug geräumt worden.

Am Wochenende erzählte eine 13-Jährige dem US-Sender KTSP, sie habe am Freitag zunächst ein brennendes Gefühl an ihrem Daumen gespürt, dann habe das Telefon unter anderem die Schutzhülle weggeschmolzen. Auf Bildern waren Brandschäden an dem Gerät zu sehen.

Der Vater des Mädchens aus Farmington im Bundesstaat Connecticut legte dem Sender Kaufbelege vor, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...