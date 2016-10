Berlin (ots) - Ein junger Mann aus dem Landkreis Teltow-Fläming südlich von Berlin hat ein scharfes und mehr als drei Zentimeter langes Plastikteil in einer Scheibe "Trader Joes Knusper Knäcke" der Kette Aldi-Nord gefunden. Das berichtet der "Tagesspiegel" (Sonntagsausgabe). Der Hersteller, die Dr. Klaus Karg KG aus Schwabach in Bayern, entschuldigte sich bei dem Mann, sprach von einem "bedauerlichen Einzelfall" und verzichtete auch Wochen nach diesem Vorfall auf die Veröffentlichung einer Kundenwarnung oder einen Rückruf.



Der Bericht samt Fotos: http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/aldi -marke-trader-joes-mann-beisst-auf-scharfes-plastikteil-in-knaeckebro t/14659942.html



Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Wirtschaftsressort, Telefon: 030-29021-14602.



OTS: Der Tagesspiegel newsroom: http://www.presseportal.de/nr/2790 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_2790.rss2



Pressekontakt: Der Tagesspiegel Chefin vom Dienst Patricia Wolf Telefon: 030-29021 14013 E-Mail: cvd@tagesspiegel.de