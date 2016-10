Berlin (ots) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) war über die Absicht der Mainzer Staatsanwaltschaft, das Strafverfahren gegen den TV-Satiriker Jan Böhmermann wegen Beleidigung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan einzustellen, frühzeitig informiert und hat dafür grünes Licht gegeben. Wie ein Regierungssprecher dem Tagesspiegel (Montagsausgabe) bestätigte, ist das Kanzleramt schon am 14. September im Rahmen einer Anhörung nach den "Richtlinien über das Straf- und Bußgeldverfahren" über die juristische Bewertung des umstrittenen "Schmähgedichts" unterrichtet worden.



