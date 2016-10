In der nordrhein-westfälischen Stadt Goch im Kreis Kleve ist am Sonntagmorgen ein 64 Jahre alter Mann festgenommen worden, nachdem er seine Lebensgefährtin mit einem Messer getötet hat. Er habe anschließend versucht, sich selbst zu töten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Die Beamten fanden die 68-jährige Lebensgefährtin mit mehreren Stichverletzungen tot in der Wohnung, nachdem sie von Zeugen alarmiert wurden. Der 64-Jährige wurde mit Verletzungen am Oberkörper und an den Unterarmen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Dort wurde er von der Polizei vernommen. Seine psychische Erkrankung könnte eine Rolle bei der Tat gespielt haben, so die Beamten weiter.

Er wurde festgenommen und wird derzeit im Krankenhaus bewacht. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Ermittlung ein.