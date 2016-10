Bei einem Treffen wollen Erdogan und Putin einen Gasdeal besiegeln. Nach dem Willen Moskaus soll Turkish Stream zu einer Energie-Lebensader Westeuropas werden. Weniger einig sind sich die Staatschefs beim Syrien-Krieg.

Milliardenschwere Pipeline-Pläne, das Zerwürfnis mit den USA im Syrien-Krieg und ein Atom-Projekt: Wladimir Putin reist an diesem Montag mit großen Themen im Gepäck zum Besuch nach Istanbul. Das Wiedersehen des Kremlchefs mit Präsident Recep Tayyip Erdogan soll den begonnenen Neustart der belasteten Beziehungen zwischen Russland und der Türkei voranbringen. Doch die unterschiedlichen Strategien beider Länder im Syrien-Konflikt stellt das Verhältnis gleich wieder vor eine Bewährungsprobe.

"Ob die Wiederannäherung gelingen kann, ist bei allem demonstrierten Willen fraglich", meint der Politologe Dmitri Trenin vom Moskauer Carnegie-Zentrum. Aus ihren Differenzen in der Syrien-Krise haben Putin und Erdogan nie einen Hehl gemacht. Trotzdem riefen beide zuletzt zur Deeskalation auf und sprachen sich bei einem Telefonat für einen politischen Friedensprozess aus. Während Ankara den Sturz von Machthaber Baschar al-Assad will, unterstützt Moskau das Regime in Damaskus militärisch. Russlands Parlament beschloss am Freitag die unbefristete Stationierung von Kampfflugzeugen im Bürgerkriegsland.

Den Einmarsch türkischer Truppen in den syrischen Ort Dscharablus kritisiert Russland. Türkische Soldaten und Rebellen übernahmen die Grenzstadt zunächst von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), konzentrieren ...

