Halle (ots) - Mit seiner Geringschätzung gegenüber dem anderen Geschlecht hat er nie hinter dem Berg gehalten - es allerdings selten so platt chauvinistisch formuliert wie in dem Tonmitschnitt, der jetzt aufgetaucht ist. Die Republikaner regen sich nun zu Recht über Trumps Sexismus auf. Allerdings nicht, weil sie ein progressives Frauenbild haben. Sie fördern die Frauenrechte nicht und lehnen das Recht auf Schwangerschaftsabbruch ab. Sie haben kein Programm, dass es Frauen erleichtert, Beruf und Kindererziehung zu verbinden. Wenn ihnen die Rechte der Frauen wirklich am Herzen liegen würden, müssten sie ihre Politik ändern. Eine Politik, die Trump erst möglich gemacht hat. Jetzt werden sie für ihre eigenen Fehler büßen.



