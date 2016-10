Eine Einrichtung in Serbien erregt westlichen Argwohn. Moskau spricht von einem Zentrum für Katastrophenhilfe. Nato-Militärexperten glauben, dass Putin im Herzen des Balkans einen Spionagestützpunkt geschaffen hat.

Im Kommandoraum sind große Überwachungsbildschirme, das Lagerhaus ist voll mit Rettungsausrüstung. Ein graues Betongebäude dient als Trainingsort. Was ist dies hier in Serbien? Ein harmloses Zentrum für Katastrophenhilfe, wie es Moskau behauptet, oder ein Außenposten für russische Spionage im Herzen des Balkans?

Manche westliche Nichtregierungsorganisationen und Militäranalysten sagen, dass die Russen eine nur mühselig getarnte Militärbasis geschaffen hätten, die amerikanische Militärinteressen in der Region auszuspähen versuche. Während Serbien Moskau weiterhin nahesteht, sind seine Nachbarn zunehmend misstrauisch, was die russischen Absichten betrifft - vor allem frühere Ostblockstaaten wie Bulgarien, Rumänien und Ungarn, die nach dem Zweiten Weltkrieg jahrzehntelang unter der kommunistischen Herrschaft der Eisernen Faust zu leiden hatten.

Wenn es sich um eine militärische Operation handelt, wäre der Stützpunkt der erste des Kreml in Europa außerhalb der früheren Sowjetunion seit dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes in den frühen 1990er Jahren.

Die Einrichtung liegt nahe einem Flugplatz in der südserbischen Stadt Nis. Nach Einschätzung westlicher Analysten ist es eine Basis, die gemeinsam von den Regierungen Russlands und Serbiens betrieben wird - als Antwort auf die Expansion der Nato in der Region. Jedes Land um Serbien herum gehört entweder dem westlichen Militärbündnis an oder möchte ein Mitglied werden.

Der russische Partner in dem Zentrum ist das Moskauer Ministerium für Notsituationen, eine mächtige halbmilitärische Behörde, zu deren Aufgaben Hilfe in Katastrophenfällen zählt. Aber sie führt auch Aufträge für russische Sicherheitsdienste aus. Das Ministerium hat schon seit langem eine Rolle in Serbien gespielt, unter anderem bei der Minenräumung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...