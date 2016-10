Gruventa verkauft jedes Jahr mehr als 25.000 Tonnen Obst und Gemüse und exportiert an 36 Länder, wie fructidor berichtet. Gruventa hat seine Exportaktivitäten an 36 Abnehmerländer ausgebaut, womit es zu einem der führenden Unternehmen in dem spanischen Obst- und Gemüsesektor geworden ist. Es hat 8.000 ha Produktion von mehr als 25 erzeugenden Mitgliedern....

Den vollständigen Artikel lesen ...