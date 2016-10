STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der diesjährige Nobelpreisträger für Wirtschaft wird am Montag (11.45 Uhr) in Stockholm verkündet. Anders als die klassischen Nobelpreise geht die Auszeichnung nicht auf das Testament des schwedischen Industriellen Alfred Nobel zurück. Gestiftet von der schwedischen Reichsbank kam der Preis erst 1968 dazu und zählt deshalb auch offiziell nicht zu den Nobelpreisen. Die mit acht Millionen schwedischen Kronen (rund 830 000 Euro) dotierte Auszeichnung wird aber gemeinsam mit den anderen Nobelpreisen am 10. Dezember, dem Todestag Nobels, verliehen. Im vergangenen Jahr hatte die Königlich-Schwedische Wissenschaftsakademie den britischen Ökonomen Angus Deaton geehrt./wbj/DP/zb

