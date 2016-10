An Deutschland gibt es viel zu kritisieren. Aber im internationalen Vergleich herrschen in Deutschland geradezu paradiesische Verhältnisse. Ein Plädoyer für den "Value" in Deutschland.

In meiner heutigen Kolumne möchte ich einmal einen Blick auf Deutschland werfen. Die Medien werden beherrscht von Kritik, Verunsicherung und Politikverdrossenheit. Auch ich rege mich laufend über die vielen Unzulänglichkeiten, die Idiotie und die Unvernunft auf der politischen Bühne auf. Es ist oft zum Verzweifeln: So vieles könnte mit einfachen Mitteln besser gemacht werden.

Doch hin und wieder lohnt es sich im Leben, sich aus dem täglichen "Klein-Klein" zu erheben, in Ruhe auf den Globus zu schauen und die Dinge aus der großen Perspektive zu betrachten.

Fangen wir mit einem kurzen historischen Abriss der vergangenen 100 Jahre an. Es ist schon erstaunlich, was die deutsche Bevölkerung da alles zu stemmen hatte. Im Vergleich zu anderen Nationen, wie beispielsweise Schweden, der Schweiz oder Australien, ist es ein wuchtiges Paket an "Horror, Traumata und Last":

Der Zusammenbruch des Kaiserreichs, das Regime von 1933, die Ära der Fremdbestimmung durch die Siegermächte - im Osten wie im Westen Deutschlands. Dann auf der Währungsseite erst die Aufweichung der Deutschen Mark durch die Übernahme der "Ostmark", anschließend die Einbringung der Deutschen Mark in den Euro und schließlich die Rolle des Hauptfinanziers der Brüsseler EU-Politik. Das ist schon eine ganz andere Story als in Manhattan...

Und trotz all dieser Hemmnisse, Rückschläge und Behinderungen steht Deutschland besser da denn je. Dies hat nicht so sehr mit der politischen Ausrichtung als mit der Einstellung der meisten Deutschen zum Leben und mit der tief verankerten Arbeitsethik zu tun. Die ganz große Mehrheit der Nation versucht sich nach Kräften Tag für Tag einzubringen und einen guten Job zu machen. Und zwar vom Auszubildenden bis zum mittelständischen Unternehmer. Die vielen Ausnahmen der "systematischen Verweigerer" oder "Trittbrettfahrer" sowie der ungerechtfertigten "Nutznießer des Sozialapparats" bilden eben am Ende des Tages doch nur eine Minderheit. Aber diese steht im Rampenlicht der öffentlichen Medien und politischen Aufmerksamkeit.

Die Versorgung der deutschen Bevölkerung ist einmalig gut

Ich selbst bin ...

