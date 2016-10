Interview von Robert Jakob

Moneycab: Herr Kessler, Sie erwähnten Terrorangst als Grund für weniger Gruppenreisen durch Ausländer im ersten Halbjahr 2016. Was tun die Jungfraubahnen denn punkto Terrorismusabwehr?

Urs Kessler: Die Situation ist herausfordernd, zumal die Schweiz als Teil Europas wahrgenommen wird. Interlaken und das Jungfraujoch sind oft fixer Bestandteil einer Europareise, beispielsweise in Kombination mit Paris. Wichtig ist, in den Gesprächen mit den Reiseveranstaltern die Angst zu nehmen. Der persönliche Kontakt zu unserem Vertreternetz und den Tour Operators ist zentral, weshalb ich diesen Herbst selbst insgesamt dreimal nach Asien reise. Die weltweite Bekanntmachung und Positionierung des Jungfraujochs - Top of Europe als Marke ist unabdingbar. Mit Events auf dem Top of Europe wie dem Basketballspiel mit NBA-Star Tony Parker haben wir es geschafft, über 100 Medienschaffenden vor Ort unser Ausflugsziel zu präsentieren. Die Bilder gingen um die Welt.

Die totale Garantie kann es ja nirgends auf der Welt geben, wie wir wissen. Wie sieht es denn beim rein technischen Risikomanagement aus? Wie viele Jahresarbeitsstunden steckt beispielsweise die Jungfraubahn AG in die Bahnen-Sicherheit?

Wir betreiben ein aktives Risk Management, welches wir laufend überprüfen, anpassen und mit dem Verwaltungsrat diskutieren. Wir stecken sehr viel Zeit in Revisionen und Sicherheitsaudits mit Aufsichtsbehörden. Weiter verfügen wir über ein professionelles QRM, das regelmässig interne Audits durchführt. Wir investieren in die ständige Erneuerung der Sicherheitssysteme sowie sicherheitsrelevanten Anlagen. Bei der Beschaffung des neuen Rollmaterials bei der Jungfraubahn spielte der hohe Sicherheitsstandard eine zentrale Rolle. Dazu zählt mitunter eine Sprühnebel-Löschanlage im Fahrgastraum.

Könnte so etwas wie das nächtelange Festsetzen von Gondelgästen neulich am Mont Blanc bei uns auch passieren?

Die Strecke der Jungfraubahn verläuft zum grössten Teil im Tunnel, weshalb sie kaum wetterausgesetzt ist. Die Bahnstrecke zur Kleinen Scheidegg ist im oberen Bereich dem Föhn ausgesetzt. Die Winde werden bei den Stationen laufend überwacht, damit der Betrieb rechtzeitig eingestellt werden kann. Beim Gletscher der Eigerwestflanke haben wir ein Frühwarnsystem angebracht, um allfällig bevorstehende Abbrüche frühzeitig vorherzusehen. Bei der Firstbahn transportieren wir die Gäste mit Gondeln. Es kommt vor, dass wir bei starkem Wind die Gondeln frühzeitig abstellen müssen, können diese aber im Normalfall noch in die Stationen zurückfahren. Sollte dies nicht mehr möglich sein, sind bei uns die Gondeln so ausgerüstet, dass wir direkt und jederzeit aus der Gondel abseilen können, ohne Helikopter.

"Das Cross-Marketing, welches wir in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert haben, hat spürbar zum Erfolg der weiteren Erlebnisberge beigetragen."

Interview mit Urs Kessler, CEO Jungfraubahn Holding AG

Die First- sowie die Harderbahn haben gegenüber dem Rekordvorjahr 2015 weiter zugelegt. Wie passt das zusammen? Das kann doch nicht nur am erfolgreichen Cross-Marketing liegen? Ich nehme an, beide Destinationen sind eigenständig geworden…

Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...