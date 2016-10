NEU DELHI (IT-Times) - Nachdem Apple in der ersten Phase mit seinem neuen iPhone 7 zunächst in 28 Ländern an den Start ging und am 24. September in 30 weitere Länder mit seinem neuen Kult-Telefon expandierte, ist das iPhone 7 bzw. iPhone 7 Plus seit Freitag auch in Indien verfügbar. In Indien hatte Apple...

Den vollständigen Artikel lesen ...