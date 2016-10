Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat AB Inbev vor dem Hintergrund der Übernahme des Rivalen SABMiller mit "Buy" und einem Kursziel von 135 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Nach dem Zukauf scheine der Brauereikonzern in einer besseren Verfassung zu sein als noch vor zwölf Monaten, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Montag vorgelegten Studie. Die Übernahme verbessere die Wachstumsmöglichkeiten, erhöhe den Marktanteil und diversifiziere den Umsatz. Schon 2020 rechnet er mit der nächsten großen Übernahme durch AB Inbev./tih/das

