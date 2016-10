Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Total angesichts des Verkaufs von Atotech auf "Buy" mit einem Kursziel von 47,70 Euro belassen. Das Spezialchemieunternehmen gehöre nicht zu den Kernsparten des Ölkonzerns, der die Abspaltung zuletzt schon in Aussicht gestellt habe, schrieb Analyst Henry Tarr in einer Studie vom Montag. Der Schritt sei Teil des dreijährigen Verschlankungsprogramms und folge auf den bereits erfolgten Verkauf von Bostik in 2015./tih/das

