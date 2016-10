Mit einem Plus von über 5 Prozent haben die deutschen Exporte die Erwartungen deutlich übertroffen. Die Warenausfuhren legten damit so stark zu wie seit 2010 nicht mehr. Doch mancher Ökonom warnt vor zu viel Euphorie.

Die deutschen Exporte sind im August so kräftig gewachsen wie seit über sechs Jahren nicht mehr. Die Warenausfuhren erhöhten sich um 5,4 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. "Das ist die stärkste Zunahme seit Mai 2010", erklärte ein Statistiker. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Plus von 2,2 Prozent gerechnet. Im Juli waren die Exporte noch um 2,6 Prozent gefallen, was viele Experten mit den Werksferien in dem Ferienmonat begründeten.

