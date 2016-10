Brent und WTI konnten in den vergangenen beiden Wochen kräftig ansteigen. Die überraschende Ankündigung einer Einigung innerhalb der OPEC über Förderbegrenzungen und Produktionskürzungen in Verbindung mit sinkenden US-Lagerdaten hievten die Ölpreise aufwärts. Die Schwungkraft ließ jedoch zum Ende der letzten Woche nach, Gewinnmitnahmen an einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...