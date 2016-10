EANS-PVR: UNIQA Insurance Group AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß § 93 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Änderung des Stimmrechtsanteils von Raiffeisen-Landesbanken-Holding GmbH

Am 07. Oktober 2016 wurde gemäß §§ 91 ff BörseG mitgeteilt, dass Raiffeisen- Landesbanken-Holding GmbH am 05. Oktober 2016 durch Verschmelzung auf Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft untergegangen ist. Raiffeisen- Landesbanken-Holding GmbH sind folglich keine Aktien der UNIQA Insurance Group AG mehr zurechenbar, sodass meldepflichtige Anteilsschwellen unterschritten wurden.

Der relevante Anteil von Raiffeisen-Landesbanken-Holding GmbH gemäß Meldung vom 04.10.2016 umfasste einen Stimmrechtsanteil von 64,45% der Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien von UNIQA Insurance Group AG (64,45% aus Aktien der Raiffeisenbank International AG und 0,00% aus anderen Finanzinstrumenten).

Die vollständige Kette von kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person, stellt sich wie folgt dar:

1. RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 2. RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG (direkt kontrolliert durch Ziffer 1) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 3. RLB NÖ-Wien Holding GmbH (direkt kontrolliert durch Ziffer 2) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 4. RLB NÖ-Wien Sektorbeteiligungs GmbH (direkt kontrolliert durch Ziffer 3) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine

5. Raiffeisen-Landesbank Tirol AG Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 6. RLB Tirol Holding Verwaltungs GmbH (direkt kontrolliert durch Ziffer 5) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine

7. Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 8. Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft (direkt kontrolliert durch Ziffer 7) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 9. RLB OÖ Unternehmensholding GmbH (direkt kontrolliert durch Ziffer 8) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 10. RLB OÖ Unternehmensbeteiligungs GmbH (direkt kontrolliert durch Ziffer 9) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 11. RLB OÖ Sektorholding GmbH (direkt kontrolliert durch Ziffer 8) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine

12. RLB-Stmk Verbund eGen Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 13. RLB-Stmk Holding eGen (direkt kontrolliert durch Ziffer 12) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 14. Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG (direkt kontrolliert durch Ziffer 13) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 15. HST Beteiligungs GmbH (direkt kontrolliert durch Ziffer 14) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 16. HSE Beteiligungs GmbH (direkt kontrolliert durch Ziffer 15) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 17. KONKRETA Beteiligungsverwaltungs GmbH (direkt kontrolliert durch Ziffer 14) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine

18. Raiffeisenlandesbank Kärnten - Rechenzentrum und Revisionsverband, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 19. RLB Verwaltungs GmbH (direkt kontrolliert durch Ziffer 18) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 20. RLB Unternehmensbeteiligungs GmbH (direkt kontrolliert durch Ziffer 19) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine

21. Raiffeisenlandesbank Burgenland und Revisionsverband eGen Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 22. RLB Burgenland Sektorbeteiligungs Gmb(direkt kontrolliert durch Ziffer 21) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine

23. Raiffeisenverband Salzburg eGen Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 24. Agroconsult Austria Gesellschaft m.b.H (direkt kontrolliert durch Ziffer 23) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine

25. Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren- und Revisionsverband registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine

26. Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 27. RZB-BLS Holding GmbH (direkt kontrolliert durch Ziffer 26) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 28. RZB Versicherungsbeteiligung GmbH (direkt kontrolliert durch Ziffer 27) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): 8,64% Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): 8,64% 29. BL Syndikat Beteiligungs Gesellschaft m.b.H. (direkt kontrolliert durch Ziffer 28) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): 22,76% Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): 22,76%

30. UNIQA Versicherungsverein Privatstiftung Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): 6,89% Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): 6,89% 31. Austria Versicherungsverein Beteiligungs-Verwaltungs GmbH (direkt kontrolliert durch Ziffer 30) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): 23,69% Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): 23,69%

32. Collegialität Versicherungsverein Privatstiftung Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): 2,47% Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): 2,47%

Erläuterungen:

1. Raiffeisen-Landesbanken-Holding GmbH ("RL-Holding") war bisher mehrheitlich an der Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft ("RZB") (Ziffer 26) beteiligt und ist durch Verschmelzung auf die RZB wirksam am 05.10.2016 (Firmenbucheintragung) erloschen.

2. Aufgrund der Syndikatsvereinbarung zwischen BL Syndikat Beteiligungs Gesellschaft m.b.H., UNIQA Versicherungsverein Privatstiftung und Collegialität Versicherungsverein Privatstiftung und RZB (Ziffern 26, 29, 30 und 32) sind gemäß § 92 Z 1 BörseG die Stimmrechte aus UNIQA-Aktien wechselseitig zuzurechnen. RZB ist ein Stimmrechtsanteil aus 199.139.994 Stück Aktien der UNIQA (rund 64,45%) zuzurechnen (§§ 92 Z 1, Z 4 BörseG).

3. RL-Holding war aufgrund der Mehrheitsbeteiligung, der RZB insgesamt zuzurechnende Stimmrechtsanteil aus 199.139.994 Stück Aktien der UNIQA (rund 64,45%) zuzurechnen (§ 92 Z 4 BörseG) (siehe Mitteilung vom 18.07.2016).

4. Mit Untergang der RL-Holding ist diese Zurechnung entfallen und RL-Holding hat die Schwellenwerte von 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 und 4% unterschritten.

5. Im Übrigen bleiben die Stimmrechtsverhältnisse durch diese Verschmelzung unverändert (siehe Mitteilungen vom 18.07.2016 und 04.10.2016). Der RZB und den Syndikatspartnern (BL Syndikat Beteiligungs Gesellschaft m.b.H., UNIQA Versicherungsverein Privatstiftung und Collegialität Versicherungsverein Privatstiftung) (Ziffern 26, 29, 30 und 32) zuzurechnende Anteil bleibt unberührt. Zwischen den oben angeführten Gesellschaften, Ziffern 2, 5, 8, 14, 18, 21, 23, und 25 (Raiffeisen-Landesbanken) sowie Ziffern 3, 4, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 22 und 24 (unmittelbare und mittelbare Tochtergesellschaften der Raiffeisen-Landesbanken), die jeweils unmittelbar oder mittelbar entweder RZB-Aktien halten und/oder an RL-Holding beteiligt sind, bestehen Syndikatsvereinbarungen. Diesen Gesellschaften sind weiterhin die der RZB zuzurechnenden Stimmrechte jeweils gemäß §§ 91, 92 Z 7 BörseG als gemeinsam vorgehenden Rechtsträgern (§ 1 Z 6 ÜbG) zuzurechnen. Ebenso sind die Stimmrechte weiterhin den Gesellschaften (Ziffern 1, 7, 12, 13), die einzelne Raiffeisen- Landesbanken kontrollieren, jeweils gemäß §§ 91, 92 Z 4 BörseG zuzurechnen.

Emittent: UNIQA Insurance Group AG Untere Donaustraße 21 A-1029 Wien

ISIN AT0000821103

AXC0064 2016-10-10/10:13