Die Richtungssuche dauere an, kommentierten die Experten der Helaba den Start in die neue Woche. Am Vormittag stand der deutsche Leitindex Dax zuletzt unverändert bei 10 490,84 Punkten. Der Index der mittelgrossen Unternehmen MDax notierte 0,30 Prozent höher bei 21 338,85 Zählern. Für den Technologiewerte-Index TecDax ...

Den vollständigen Artikel lesen ...