Die Dole Food Company gibt die Akquisition der TucFrut-Plantagen und -Verpackungsanlagen in den chilenischen Gebieten Molina und Linares bekannt. Die 140 Meilen südlich von Santiago gelegene TucFrut-Anlage besteht aus fünf verschiedenen Plantagen, die sich über eine Fläche von mehr als 1.000 Hektar (2.400 Acres) erstrecken und derzeit Äpfel, Blaubeeren und Kiwis auf über 660 Hektar (1.600 Acres) produzieren.

"Durch die Akquisition von TucFrut stärken wir Doles Marktführerschaft im chilenischen sommergrünen Exportgeschäft sowie unser diversifiziertes Obstgeschäft", sagt Johan Linden, Präsident und COO der Dole Food Company. "Dole Chile ist aufgrund unseres Erzeugerangebots und eines weltweiten Vertriebs unter der Marke Dole seit den 1980ern eine Erfolgsgeschichte für Dole."

Die TucFrut-Plantage wird Doles aktuelles Produktportfolio mit Premium-Apfelsorten und Kiwis stärken. Dank der Akquisition wird das Unternehmen zudem erstmals chilenische Blaubeeren aus Eigenproduktion anbieten können. Chilenische Blaubeeren sind eine Kategorie, die enormes Wachstum beim Verbrauch verzeichnet und in der Dole eine starke Position hält.

Außerdem erhält Dole durch den Erwerb Ackerland, das noch für die Produktion erschlossen werden muss.

"Ein großer Teil der Plantage muss noch bepflanzt werden und wir planen, Sorten zu pflanzen, die den Bedarf unserer Kunden in den kommenden Jahren decken werden", sagte Francisco Chacon, Präsident von Dole Diversified Fruit Operations. "Die Akquisition der TucFrut-Obstplantagen ist der offensichtlichste Teil unseres Wachstums in Chile in diesem Jahr."

Neben dem Erwerb von TucFrut hat Dole kürzlich seine langjährigen Traubenlieferanten um drei weitere Traubenplantagen mit einer Gesamtfläche von über 600 Hektar ergänzt. Diese Plantagen werden ein breites Angebot der neuesten und feinsten Traubensorten von den besten internationalen Zuchtprogrammen liefern.

Die Akquisition steht im Einklang mit den Bemühungen des Unternehmens, in seine Verpackungs- und Nachernte-Infrastruktur zu investieren und diese auszubauen sowie die Anbauer-Services zu optimieren. Diese Investition vergrößert die aktuelle Lieferbasis und sie ist ein weiteres Bekenntnis zur chilenischen Erzeugerindustrie und zum Bereich Zitrus- und sommergrüne Erzeugnisse. Sie ist die Fortsetzung von Doles langfristiger Wachstumsstrategie in Chile.

