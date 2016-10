Frankfurt - In dieser Woche findet die Mehrheit der europäischen Emissionen in den Kernländern statt, berichten die Analysten der Helaba.Morgen starte die niederländische Finanzagentur mit der Erweiterung der 10-jährigen Benchmark-DSL. Österreich werde im 10- und 30-jährigen Laufzeitbereich aktiv. Das Emissionsvolumen betrage 1,32 Mrd. EUR. Die Finanzierungsbedingungen hätten sich in den letzten Tagen verschlechtert. So rentiere die RAGB 2026 am Sekundärmarkt über 0,20% im Vergleich zu 0,05% Ende September. Die Bundesfinanzagentur werde morgen zum vorletzten Mal in diesem Jahr im inflationsindexierten Bereich tätig. Die Bund?i 2046 werde um 0,5 Mrd. EUR aufgestockt. Auch Großbritannien stocke ein inflationsindexiertes Papier mit 20-jähriger Laufzeit auf. Italien und Irland würden erst heute Details zu ihren für Donnerstag geplanten Aktivitäten bekannt geben.

Den vollständigen Artikel lesen ...