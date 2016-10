Bonn - Der deutsche Rentenmarkt tendierte am Freitag nach den am frühen Morgen veröffentlichten starken Daten zur deutschen Industrieproduktion schwächer, so die Analysten von Postbank Research.Der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht habe dann im späten Handel zwar für einige Ausschläge in beide Richtungen gesorgt, aber per Saldo wenig Eindruck hinterlassen. Letztlich habe die 10-jährige Bundrendite um 3 Basispunkte auf 0,03% zugelegt. Im fünfjährigen Laufzeitenbereich habe sich ein Renditeanstieg um 2 Basispunkte auf -0,49% ergeben, während die 2-jährige Bundrendite mit -0,67% unverändert geblieben sei. Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries wiederum habe um 1 Basispunkt auf 1,74% nachgegeben. (10.10.2016/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...