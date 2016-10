Frankfurt - Die Kurse an den Rentenmärkten sind zuletzt gesunken, berichten die Analysten der Helaba.Gerüchte über eine schrittweise Reduzierung des monatlichen Anleihekaufvolumens der Europäischen Zentralbank würden sich hartnäckig halten, obwohl Notenbanker derartige Meldungen mehrfach dementiert hätten. Möglicherweise kämen Marktteilnehmer aufgrund der aufgekommenen Diskussion zu der Erkenntnis, dass der Expansionsgrad der Geldpolitik an seine Grenzen gestoßen sei. Belastend für den Rentenmarkt seien zudem Spekulationen, wonach die US-Notenbank noch in diesem Jahr das Leitzinsband erhöhen werde. Dazu beigetragen hätten zahlreiche Stellungnahmen diverser FED-Vertreter und solide Wirtschaftszahlen. Der Arbeitsmarkt habe die hohen Erwartungen zwar nicht erfüllt, der Lohnanstieg habe sich aber beschleunigt.

