Paris - Die Emerging Markets könnten zu den Gewinnern des Jahres 2016 zählen, so die Experten von Lyxor Asset Management (Lyxor AM).Seit Monaten schon würden die Kurse der meisten Schwellenländermärkte klettern und so einen deutlichen Renditevorsprung gegenüber den entwickelten Märkten ermöglichen. Diesen Befund untermauere auch ein Blick auf die entsprechenden ETF-Statistiken. Nach Jahren des gebremsten Wachstums hätten 2016 sowohl ETFs auf Schwellenländeraktien als auch auf Anleihen aus den Emerging Markets allein in der ersten Jahreshälfte neue Rekorde bei den Nettomittelzuflüssen erzielt.

Den vollständigen Artikel lesen ...