Am Morgen hatte er mehrmals die Vorzeichen gewechselt; die Ausschläge hielten sich dabei aber in Grenzen. Der Dax hänge weiter auf dem Niveau um 10 500 Punkten fest, kommentierte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Sämtliche Dynamik scheine den Börsen derzeit abhanden gekommen zu sein. Die Richtungssuche dauere an, ...

