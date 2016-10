In the period 3 October 2016 to 7 October 2016, Alm. Brand bought own shares for a total amount of DKK 7.2 million as part of the increased share buyback programme of up to DKK 400 million announced on 26 April 2016. In aggregate, shares of DKK 257.3 million have been bought back, equivalent to 64.3% of the overall programme.



Under the share buyback programme, the following transactions were made during the period:



Date No. of Average purchase Transaction shares price (DKK) value (DKK) 3 October 2016 28,571 51.00 1,457,121 4 October 2016 26,190 50.59 1,324,952 5 October 2016 28,571 50.36 1,438,836 6 October 2016 28,571 50.85 1,452,835 7 October 2016 30,952 50.50 1,563,076 Accumulated during the period 142,855 50.66 7,236,820 Accumulated under the share 5,529,414 46.53 257,301,903 buyback programme



Danske Bank manages the share buyback programme, which is completed in accordance with Commission Regulation (EC) No. 596/2014 of 16 April 2014 (the "Market Abuse Regulation").



Following the above transactions, Alm. Brand holds 8,687,781 own shares, equivalent to 5.0% of the share capital.



Transactional data relating to share buy-backs are provided on the following pages in detailed form and in aggregated form, in accordance with the Commission's delegated regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016.



Contact



Please direct any questions regarding this announcement to:



Martin Egenhardt, IR Manager, on tel. +45 35 47 79 22.



Detailed transaction data



03 October 04 October 05 October 06 October 07 October 2016 2016 2016 2016 2016



------------------------------------------------------------------------------- Number VWAP Number VWAP Number VWAP Number VWAP Number VWAP of DKK of DKK of DKK of DKK of DKK share share share share share s s s s s



------------------------------------------------------------------------------- XCSE 28.535 51,00 25.578 50,58 26.761 50,35 27.914 50,85 29.964 50,50 TRQX 0 399 51,00 1.694 50,50 552 51,00 680 50,50 TRQM 0 0 0 0 0 BATE 0 129 51,00 92 50,50 89 50,78 234 50,50 BATD 0 0 0 0 0 CHIX 36 50,50 84 50,79 24 50,00 16 51,00 74 50,50 Total 28.571 51,00 26.190 50,59 28.571 50,36 28.571 50,85 30.952 50,50 -------------------------------------------------------------------------------- -----



03 October 2016



Volume Price Venue Time CET ---------------------------------------------- 28.571 51,00 ---------------------------------------------- 1.602 51,00 XCSE 20161003 12:54:53.362000 1.602 51,00 XCSE 20161003 12:54:53.362000 2.000 51,00 XCSE 20161003 12:54:53.362000 398 51,00 XCSE 20161003 13:18:15.307000 398 51,00 XCSE 20161003 13:18:15.307000 36 50,50 CHIX 20161003 16:51:29.701000 116 51,00 XCSE 20161003 16:53:22.193000 366 51,00 XCSE 20161003 16:53:22.193000 500 51,00 XCSE 20161003 16:53:22.193000 1.000 51,00 XCSE 20161003 16:53:22.193000 1.033 51,00 XCSE 20161003 16:53:22.193000 88 51,00 XCSE 20161003 16:53:22.193000 2.861 51,00 XCSE 20161003 16:53:22.193000 16.571 51,00 XCSE 20161003 17:01:38.831513



04 October 2016



Volume Price Venue Time CET ---------------------------------------------- 26.190 50,59 ---------------------------------------------- 68 51,00 TRQX 20161004 09:36:02.713000 47 51,00 BATE 20161004 09:41:32.759000 12 51,00 CHIX 20161004 09:41:32.760000 41 51,00 TRQX 20161004 09:41:32.760000 400 51,00 XCSE 20161004 10:21:30.330000 8 51,00 BATE 20161004 11:22:34.398000 12 51,00 CHIX 20161004 11:22:34.398000 808 51,00 XCSE 20161004 11:55:05.133000 408 51,00 XCSE 20161004 11:55:05.133000 808 51,00 XCSE 20161004 11:55:05.133000 24 51,00 TRQX 20161004 11:55:05.146000 133 51,00 TRQX 20161004 11:55:05.146000 12 51,00 CHIX 20161004 11:55:05.146000 12 51,00 CHIX 20161004 11:55:05.146000 133 51,00 TRQX 20161004 11:55:05.146000 27 51,00 BATE 20161004 11:55:05.146000 47 51,00 BATE 20161004 11:55:05.146000 15.190 50,59 XCSE 20161004 17:01:19.359081 2.422 50,50 XCSE 20161004 12:26:49.978000 36 50,50 CHIX 20161004 12:26:49.994000 542 50,50 XCSE 20161004 12:40:01.329000 3.000 50,50 XCSE 20161004 16:38:51.702000 2.000 50,25 XCSE 20161004 16:09:01.222698



05 October 2016



Volume Price Venue Time CET ---------------------------------------------- 28.571 50,36 ---------------------------------------------- 173 50,50 TRQX 20161005 12:48:13.201000 261 50,50 TRQX 20161005 12:48:13.201000 1.410 50,50 XCSE 20161005 14:53:48.787000 1.482 50,50 XCSE 20161005 14:53:48.787000 1.622 50,50 XCSE 20161005 14:53:48.787000 1.622 50,50 XCSE 20161005 14:53:48.787000 345 50,50 TRQX 20161005 14:54:32.133000 267 50,50 TRQX 20161005 14:54:32.134000 42 50,50 XCSE 20161005 14:54:32.245000 62 50,50 XCSE 20161005 14:54:32.280000 202 50,50 XCSE 20161005 14:54:32.280000 336 50,50 XCSE 20161005 14:54:32.280000 176 50,50 XCSE 20161005 14:54:38.966000 24 50,00 CHIX 20161005 14:55:41.655000 117 50,50 TRQX 20161005 15:58:21.135000 13 50,50 TRQX 20161005 16:11:38.660000 5 50,50 TRQX 20161005 16:52:00.174000 125 50,50 TRQX 20161005 16:52:00.220000 92 50,50 BATE 20161005 16:54:52.000000 258 50,50 TRQX 20161005 16:54:52.005000 130 50,50 TRQX 20161005 16:54:52.005000 1.626 50,00 XCSE 20161005 16:59:43.780000 740 50,00 XCSE 20161005 16:59:43.780000 22 50,00 XCSE 20161005 16:59:43.780000 56 50,00 XCSE 20161005 16:59:43.780000 46 50,00 XCSE 20161005 16:59:43.780000 252 50,00 XCSE 20161005 16:59:43.780000 19 50,00 XCSE 20161005 16:59:43.780000 475 50,00 XCSE 20161005 16:59:43.780000 16.571 50,36 XCSE 20161005 17:04:07.903838



06 October 2016



Volume Price Venue Time CET ---------------------------------------------- 28.571 50,85 ---------------------------------------------- 828 50,50 XCSE 20161006 09:27:21.291000 151 50,50 XCSE 20161006 09:27:21.332000 21 50,50 XCSE 20161006 09:27:37.439000 828 50,50 XCSE 20161006 10:33:37.390000 172 50,50 XCSE 20161006 10:33:53.803000 970 50,50 XCSE 20161006 12:30:05.132000 25 50,50 XCSE 20161006 12:30:05.132000 5 50,50 XCSE 20161006 12:30:05.287000 1.000 51,00 XCSE 20161006 14:04:29.819000 538 50,50 XCSE 20161006 15:31:25.245000 38 50,50 BATE 20161006 15:58:35.944000 2 50,50 BATE 20161006 15:58:35.944000 2.000 51,00 XCSE 20161006 16:07:31.765000 48 51,00 TRQX 20161006 16:28:17.695000 256 51,00 TRQX 20161006 16:28:17.695000 88 51,00 TRQX 20161006 16:28:17.695000 119 51,00 XCSE 20161006 16:28:17.697000 350 51,00 XCSE 20161006 16:28:17.697000 4 51,00 XCSE 20161006 16:28:17.697000 52 51,00 XCSE 20161006 16:28:17.697000 600 51,00 XCSE 20161006 16:28:17.697000 171 51,00 XCSE 20161006 16:28:17.867000 1.087 51,00 XCSE 20161006 16:45:12.184000 2.422 51,00 XCSE 20161006 16:45:12.184000 160 51,00 TRQX 20161006 16:45:12.195000 16 51,00 CHIX 20161006 16:45:12.195000 49 51,00 BATE 20161006 16:45:12.195000 16.571 50,85 XCSE 20161006 17:11:17.266034



07 October 2016



Volume Price Venue Time CET ---------------------------------------------- 30.952 50,50 ---------------------------------------------- 1.658 50,50 XCSE 20161007 09:05:20.476000 239 50,50 TRQX 20161007 09:05:20.482000 78 50,50 BATE 20161007 09:05:20.483000 25 50,50 CHIX 20161007 09:05:20.483000 2.000 50,50 XCSE 20161007 09:06:15.643000 700 50,50 XCSE 20161007 09:06:15.643000 442 50,50 XCSE 20161007 09:06:15.643000 858 50,50 XCSE 20161007 09:06:15.643000 1 50,50 XCSE 20161007 10:27:12.712000 435 50,50 XCSE 20161007 10:27:12.712000 277 50,50 XCSE 20161007 10:27:12.712000 287 50,50 XCSE 20161007 10:27:12.712000 800 50,50 XCSE 20161007 13:57:01.854000 200 50,50 XCSE 20161007 13:57:01.854000 222 50,50 XCSE 20161007 14:33:26.483000 6 50,50 XCSE 20161007 14:33:26.483000 104 50,50 XCSE 20161007 14:33:26.483000 442 50,50 XCSE 20161007 14:33:26.483000 226 50,50 XCSE 20161007 14:33:26.483000 119 50,50 TRQX 20161007 16:42:56.092000 37 50,50 CHIX 20161007 16:42:56.093000 117 50,50 BATE 20161007 16:42:56.093000 12 50,50 CHIX 20161007 16:42:56.093000 39 50,50 BATE 20161007 16:42:56.093000 830 50,50 XCSE 20161007 16:42:56.104000 322 50,50 TRQX 20161007 16:46:23.592000 2.122 50,50 XCSE 20161007 16:51:02.724000 80 50,50 XCSE 20161007 16:51:06.267000 322 50,50 XCSE 20161007 16:51:09.675000 17.952 50,50 XCSE 20161007 17:06:51.810904



Attachment:

https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=589229