Die Deutsche Bank hat die Einstufung für LafargeHolcim vor Zahlen zum dritten Quartal und dem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Franken belassen. In lokalen Währungen dürften die Umsätze um 0,6 Prozent gestiegen sein, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer Studie vom Montag. Sie verwies im Zuge dessen auf ein moderateres Wachstum in Asien und Nordamerika, nur marginale Steigerungen in Europa sowie rückläufige Umsätze in Südamerika. Beim Kapitalmarkttag erwarte sie neue Aussagen zum Ausblick und den Kapitalrückflüssen./tih/zb

