Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Lufthansa auf "Reduce" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Die Lufthansa trage zur Branchenkonsolidierung in Europa entscheidend bei, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer Branchenstudie vom Montag. In Deutschland gebe es diesbezüglich aber reichlich Kapazitäts- und Umsetzungsrisiken./ajx/zb

AFA0027 2016-10-10/12:59

ISIN: DE0008232125