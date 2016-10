Die Deutsche Bank hat die Einstufung für HeidelbergCement vor der Zahlenvorlage zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Bei den Resultaten des Zementherstellers dürfte der Fokus auf dem glanzlosen Abschneiden in den USA und rückläufigen Preisen in Indonesien liegen, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer Studie vom Montag. Noch mehr werde aber der anschließende Kapitalmarkttag im Mittelpunkt stehen, von dem sie sich Neues zur Italcementi-Integration und den Konzernzielen verspricht./tih/zb

ISIN: DE0006047004