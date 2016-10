Am 26. und 27. Oktober diesen Jahres findet die WIND ENERGY DENMARK in Odense statt und ASI DATAMYTE ist dabei. Es ist das vorherrschende Event in Dänemark im Bereich Windenergie.

Das Event ist einzigartig. Es verbindet nicht nur die Windindustrie mit der Forschungsgemeinschaft, sondern auch onshore und offshore es vereint die komplette Wertschöpfungskette. Eine Reihe der besten Gastredner zu diesem Thema werden ihre Gedanken und Ansichten mit den Teilnehmern des Events teilen was sind die Herausforderungen der Industrie heute und in Zukunft. So ist nicht nur das Top-Management von Vestas vertreten, sondern auch von Siemens oder Vattenfall.

"Um unsere Marktposition auch in Dänemark weiter auszubauen haben wir uns in diesem Jahr dazu entschieden als Aussteller auf der WIND ENERGY DENMARK teilzunehmen." Sagt Sven Tetzlaff, Geschäftsführer der ASI DATAMYTE GmbH. "Gleichzeitig ist der Bereich erneuerbare Energien in den letzten Jahren immer wichtiger für uns geworden, so dass wir auch hier noch weiter expandieren möchten."

Über ASI DATAMYTE

Als Hersteller für integrierte Software, Hardware und Consulting Services im Bereich qualitativ hochwertiger Produktionen widmet sich ASI DATAMYTE mit Hauptsitz in Plymouth, Minnesota, USA, seit mehr als 40 Jahren der Weiterentwicklung seiner Produkte und konnte so weltweit renommierte Kunden durch seine globalen Qualitätsmanagementlösungen gewinnen. ASI DATAMYTE unterhält in mehr als 40 Ländern Standorte und Support-Center.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161010005365/de/

Contacts:

ASI DATAMYTE GmbH

Anna Lena Gellendin

annalena.gellendin@asidatamyte.com

Tel.: 0451 610 77 31

info@asidatamyte.com

www.asidatamyte.com