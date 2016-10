Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat die Einstufung für Infineon auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13,40 Euro belassen. Das Wachstum des Smartphone-Marktes dürfte in diesem Jahr schwächer ausfallen als zunächst erwartet, schrieb Analyst David O'Connor in einer Branchenstudie vom Montag. Im kommenden Jahr sollten Innovationen die Smartphone-Verkäufe aber wieder in Schwung bringen und damit die Halbleiterbranche als Zulieferer stützen./das/edh

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0038 2016-10-10/14:07

ISIN: DE0006231004