Mitte Oktober 2015 wurde der "Energy Neighbor" in Moosham bei Kirchdorf in Oberbayern offiziell eingeweiht. Der Stromspeicher ist Schwerpunkt des Forschungsprojektes EEBatt, das die Integration dezentraler stationärer Energiespeicher in Verteilnetze untersucht. Als Partner der Technischen Universität (TU) München sind die VARTA Storage GmbH, das Bayerische Zentrum für Angewandte Energieforschung (ZAE) und die KWH Netz GmbH beteiligt. Nun feiern die Beteiligten am Freitag, 14. Oktober 2016, ab 13 Uhr gemeinsam mit den Anwohnern den Abschluss des übergeordneten EEBatt-Projekts.

