Kanadische Top-Explorer präsentieren sich in München auf der Edelmetallmesse 2016

Im Rahmen der Edelmetall- und Rohstoffmesse am 3. und 4. November in München stellen sich neben den Münzhändlern auch börsennotierte Unternehmen vor. Am Gemeinschaftsstand von Value Relations GmbH können Sie vier kanadische Top-Explorer antreffen.

Altair Resources - fortgeschrittener kanadischer Explorer mit Gold in Peru, Zink im Kosovo und Lithium in Quebec. Ergebnisse der Zinkproben werden veröffentlicht.

Avalon Advanced Materials - kanadisches Multimetall-Unternehmen - Hauptprojekt Lithium Separation Rapids. Eine Wirtschaftlichkeitsstudie wurde vor kurzem veröffentlicht.

Lincoln Mining - fortgeschrittener kanadischer Explorer mit Goldliegenschaften in Nevada und Kalifornien. Nächstes Ziel für Lincoln ist die Wiederaufnahme der Goldproduktion.

Rogue Resources - Small Mining in Quebec. Das Team um CEO Sean Samson zeigt, wie mit einem Silikat-Steinbruch sehr schnell Gewinne zu erzielen sind.

Alle vier Unternehmen finden Sie am Stand Nummer 33. Noch können Sie Karten für die Veranstaltung kostenfrei beziehen, das Kontingent geht dem Ende zu. Hier der Anmeldelink: https://www.edelmetallmesse.com/de/voranmeldung.html

Edelmetallmesse München am 3. und 4. November 2016

Münchner MVG Museum Ständlerstraße 20 81549 München

Über die Edelmetallmesse:

Die Edelmetallmesse wurde 2005 von den Gründern der Website www.goldseiten.de, eines der größten deutschen Mining-Portale, gegründet. Die Konferenz ist mit fast 6.000 Besuchern die größte und bedeutendste Messe in Europa im Rohstoffbereich.

Weitere Infos unter www.edelmetallmesse.de

Aussender: Value Relations GmbH Gartenstr. 46 60596 Frankfurt am Main E-Mail: info@vrir.de Web: www.value-relations.de

Avalon Advanced Materials Inc. 130 Adelaide St. W., Suite 1901, Toronto, ON M5H 3P5

Tel: (416) 364-4938 Fax: (416) 364-5162 office@AvalonAM.com www.AvalonAdvancedMaterials.com

