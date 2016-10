Der Wechselkurs von Euro (EUR) in Schweizer Franken (CHF) strengt sich an, aus einem charttechnischen Dreieck, das sich in den letzten beiden Monaten gebildet hatte, nach oben auszubrechen. Das kann dem Wechselkurs den Weg zum Hoch von Mai dieses Jahres bei 1,113 CHF ebnen.

Mit einer vom Hoch Mitte Mai bei 1,113 CHF absteigenden Gerade und einer seit Ende Juli ansteigenden Unterstützung befindet sich der Wechselkurs von Euro in Schweizer Franken derzeit in der Spitze eines charttechnischen Dreiecks. Dabei strengen sich die Notierungen aktuell an, über die aktuell bei 1,095 CHF verlaufende Oberseite hinaus auszubrechen, ...

