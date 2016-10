Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Bramsche (pta029/10.10.2016/15:00) - Bramsche, 10. Oktober 2016. Die Gebr.

Sanders GmbH & Co. KG hat dem Amtsge-richt Bersenbrück gemäß § 270b Abs. 4

Satz 2 InsO angezeigt, dass die Zahlungsunfähigkeit der Gebr. Sanders GmbH & Co.

KG eingetreten ist, nachdem eine Prolongation der Kreditlinie nicht erklärt

worden ist. Die angestrebte Sanierung wird durch die Anzeige der

Zahlungsunfähigkeit nicht berührt.



