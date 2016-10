Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für ASML auf "Overweight" belassen. Die Investitionen im Halbleitermarkt zögen wieder an, schrieben die Analysten in einer Studie vom Montag. Die Branche könnte in diesem Jahr um 8 Prozent und im nächsten um 4 Prozent wachsen./ajx/zb

ISIN: NL0010273215