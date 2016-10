Digitalisierung im Gesundheitsbereich heißt Patientenorientierung(press1) - 10. Oktober 2016 - D+S Gruppe stellt auf der Expopharm 2016digitale Services für eine moderne Versorgung vorHamburg, 10. Oktober 2016 - Es braucht ein neues Verständnis, wienaturwissenschaftliche Erkenntnisse und technologischer Fortschritt mitden Möglichkeiten des interaktiven, digitalen Gesundheitswesens sinnvollgekoppelt werden können für eine bessere Versorgung. Der Patient istAusgangspunkt und Zentrum der modernen Versorgung. Digitale Servicesnutzen vorhandene technologische Möglichkeiten. So schaffen sie fürPatienten echte Mehrwerte und differenzieren ihren Absender, egal obApotheke, Pharma, Kasse oder Klinik. Digitale Services schaffen Intimitätin der Kundenbeziehung.Als Informations- oder Interaktionsangebote erleichtern und verbesserndigitale Services das Leben des Patienten. Rezepte und Medikationspläneauf dem Handy, Foren und Chats unter Gleichgesinnten und Experten, Videosund Animationen, die Komplexes einfach machen und vieles mehr sind erstder Anfang. Datenaustausch über sektorale Grenzen hinweg, neue Marktkräftewie Google und Apple sowie die Vernetzung von Menschen und Objektenstellen die nahe Zukunft dar.Intimacy@Scale ist ein Versprechen bei der Media World, der innovativenDigitalschmiede der D+S Gruppe. Die Hamburger Agentur verbindet Menschenund Marken durch digitale Services. Digitale Services schaffen Nutzen fürMenschen und Marken. Gegenseitiger Nutzen führt zu freiwilligen,funktionierenden Beziehungen. Aus Beziehungen erwächst Intimität und diedigitale Technologie macht diese Intimität skalierbar.D+S gehört bereits seit vielen Jahren zu den Innovationstreibern imKundenservice der Pharmabranche und ist u. a. für namhafte Unternehmen wiebeispielsweise Amapharm, Hexal, GSK, Cesra oder Dr. Wolz tätig. "Egal obmit der hauseigenen Community-Lösung Webservice First oder denmaßgeschneiderten digitalen Services der D+S 360° media world GmbH - dasPortfolio der Unternehmensgruppe bietet für den digitalen Kundendialog imParma-Bereich fundiertes Branchen-Know-how, technische Expertise und amwichtigsten: eine 100%ige Patientienorientierung." erklärt BenjaminBarnack, Director Business Development bei der D+S Unternehmensgruppe.Im Rahmen der diesjährigen Expopharm 2016 präsentiert die D+SUnternehmensgruppe an Ihrem Stand D30 in Halle B5 innovative Lösungen fürden 360°-Dialog mit Patienten, Ärzten und Apotheken.D+S communication center management GmbHAlexandra KaluzkiMexikoring 3322297 HamburgTelefon: 040 4114 22 28Telefax: 040 4114 10 98E-Mail: mailto:a.kaluzki@ds-cc.deDie D+S Unternehmensgruppe gehört seit über 30 Jahren zu den etabliertenDienstleistern für die Realisierung von komplexen und anspruchsvollenCustomer Care Services. An den 10 Standorten deutschlandweit sind rund3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahrmit Leidenschaft für die Auftraggeber der D+S im Einsatz.Bei der D+S trifft Tradition auf Innovation - das HamburgerTraditionsunternehmen ist seit vielen Jahren einer der Treiber fürInnovationen und Trends im Kundenservice. Neben der hauseigenen Omni-Channel-Plattform Webservice First entwickelt die Unternehmensgruppeindividuelle Lösungen für den digitalen Kundendialog der Zukunft.Zu dieser Pressemitteilung stehen ihnen aufhttp://www.press1.de/health/db/press1.mr_1476105185.html folgendeZusatzmaterialien zum Download zur Verfügung:* Titelbild - Digitalisierung im Gesundheitsbereich (jpg, 40 KByte)Dies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

