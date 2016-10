Bad Marienberg - Die Gebr. Sanders GmbH & Co. KG hat dem Amtsgericht Bersenbrück gemäß § 270b Abs. 4 Satz 2 InsO angezeigt, dass die Zahlungsunfähigkeit der Gebr. Sanders GmbH & Co. KG eingetreten ist, nachdem eine Prolongation der Kreditlinie nicht erklärt worden ist, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...