Kopenhagen - "In der vergangenen Woche war im Rohstoffsektor reichlich Bewegung zu verzeichnen. Am Ende hielten sich allerdings Gewinne und Verluste die Waage", sagt Ole Hansen, Rohstoffexperte bei der Saxo Bank.Im Anschluss an den Beschluss der OPEC hinsichtlich einer Produktionskürzung sei der Ölpreis in die Höhe geschossen. Edelmetalle hingegen seien hart getroffen worden und der Goldpreis sei unter die Marke von 1.300 US-Dollar pro Feinunze gefallen. Grund hierfür sei die Liquidierung großer Longpositionen.

