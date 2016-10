Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat das Kursziel für Fresenius SE von 60 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Volker Braun passte seine Gewinnschätzungen für den Medizinkonzern in einer Studie vom Montag an eine erwartete bessere Gewinndynamik in 2017 an. Der Experte begründete dies mit dem Zukauf der spanischen Krankenhausgruppe Quirónsalud und der Rückkehr zu zweistelligem Gewinnwachstum bei Kabi. Im Kurs der Papiere sei all dies aber schon weitreichend eingepreist, argumentierte er für sein neutrales Votum./tih/zb

AFA0072 2016-10-10/16:15

ISIN: DE0005785604