NEW YORK (Dow Jones)--Zum Handelsstart am Montag verzeichnet die Wall Street Gewinne. Positive Vorgaben aus China und Europa stärken die Kaufbereitschaft. Auch der feste Ölpreis gibt Grünes Licht für die Investoren. Kurz nach Handelsstart steigt der Dow-Jones-Index um 0,7 Prozent auf 18.365 Punkte, der S&P-500 und der Nasdaq-Composite legen jeweils 0,6 Prozent zu. Der Handel dürfte indes verhalten und ruhig verlaufen, da wegen des Feiertags "Columbus Day" die Umsätze niedrig bleiben dürften. Der US-Anleihehandel bleibt gänzlich geschlossen.

Mancher Anleger erhofft sich aber positive Impulse von der nun startenden Berichtssaison. Am Dienstag macht Alcoa - anders als üblich diesmal vor Börsenbeginn - dabei den Anfang. Etwas Unterstützung kommt auch von der zweiten TV-Debatte der US-Präsidentschaftsbewerber. Ersten Umfragen zufolge hat Hillary Clinton dabei die Nase vorn gehabt. An der Wall Street wird überwiegend Clinton favorisiert, da ihr Gegner Donald Trump wegen seiner Unberechenbarkeit als mögliches Risiko gesehen wird.

Teilnehmer sehen auch eine kleine Gegenbewegung zum Freitag, als die Kurse nachgegeben hatten. Der Arbeitsmarktbericht war schwächer ausgefallen war als erwartet - die Daten waren aber nicht schwach genug, um die Erwartung einer Fed-Zinserhöhung im Dezember abzumildern.

WTI-Öl steigt über 51 Dollar

Der Ölpreis ist nach Verlusten massiv ins Plus gedreht, so dass die US-Sorte WTI nun 2,4 Prozent höher bei 51,03 Dollar das Fass notiert. Eine Reihe von Aussagen rund um die Öl-Konferenz in Istanbul stützt den Preis. Der saudische Ölminister Khalid al-Falih hat sich optimistisch gezeigt, dass die großen Ölförderländer bis November eine Übereinkunft zu einer Produktionsdrosselung erzielen können. Zudem hat der Irak mitgeteilt, den Ausstoß einfrieren zu wollen. Und schließlich hat auch der russische Präsident Wladimir Putin seine Bereitschaft signalisiert, gemeinsam die Ölproduktion zurückzufahren.

Der Goldpreis erholt sich nur leicht von seinem jüngsten Absturz. Die Feinunze kostet 0,2 Prozent mehr und steht bei 1.260 Dollar.

Am Devisenmarkt legt der Dollar nach seinem freitäglichen Schwächeanfall gegen den Euro zu. Das Währungspaar liegt nun bei 1,1155 Dollar nach 1,12 Dollar am späten Freitag. Die ING sieht die Gemeinschaftswährung demnächst in den Bereich um 1,11 Dollar fallen. Eine geringere Wahrscheinlichkeit, dass die EZB das Quantitative Easing in nächster Zeit zurückfährt, sowie die Erwartung einer Fed-Zinserhöhung im Dezember drückten den Euro gegen den Dollar, so die Analysten. Beim Pfund ist nach dem "Flash-Crash" vom Freitag etwas Ruhe eingekehrt.

Mylan haussieren - Twitter stürzen weiter ab

Unter den Einzelwerten legen die Aktien von Mylan kräftig zu, nachdem sich das Unternehmen im Streit um die Epipen-Adrenalininjektionsstifte mit den US-Behörden auf einen Vergleich geeinigt hat. Mylan zahlt zur Beilegung des Streits 465 Millionen Dollar. Die Aktien springen um 10,6 Prozent nach oben.

Geplante Platzierungen drücken den Kurs von Twilio. Der Softwareanbieter war Ende Juni zum Kurs von 15 Dollar je Aktie an die Börse gegangen. Seither war die Notierung im Jahreshoch bis auf 70,96 Dollar gestiegen. Nun wollten einige Aktionäre Kasse machen. Die Titel fallen um 5,9 Prozent.

Die Twitter-Aktie stürzt um weitere knapp 12 Prozent ab. Am Wochenende verdichteten sich die Informationen, dass der Kurznachrichtendienst wohl auf kein Übernahme-Interesse stoßen dürfte. Bereits am Freitag war die Aktie mit der geschwunden Fantasie um 20 Prozent eingebrochen.

Am Sonntag haben AT&T sowie T-Mobile US angekündigt, das neue Smartphone Galaxy Note 7 von Samsung nicht mehr zu vertreiben. Kreisen zufolge hat Samsung inzwischen die Produktion der Geräte ganz gestoppt. AT&T fallen um 1,3 Prozent zu, Aktien von T-Mobile US legen 0,2 Prozent zu.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 18.364,96 0,68 124,47 5,39 S&P-500 2.166,37 0,59 12,63 5,99 Nasdaq-Comp. 5.326,33 0,64 33,93 6,37 Nasdaq-100 4.891,90 0,56 27,38 6,50 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:31 Uhr Fr, 17:28 Uhr % YTD EUR/USD 1,1155 -0,22% 1,1180 1,1174 +2,7% EUR/JPY 115,5367 +0,26% 115,2350 115,37 -25,9% EUR/CHF 1,0967 +0,21% 1,0944 1,0944 +0,8% EUR/GBP 0,9008 +0,13% 0,9027 1,1125 +22,3% USD/JPY 103,57 +0,47% 103,08 103,29 -11,8% GBP/USD 1,2381 -0,04% 1,2386 1,2430 -16,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,01 49,81 +2,4% 1,20 17,7% Brent/ICE 52,67 51,93 +1,4% 0,74 17,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.260,65 1.257,01 +0,3% +3,65 +18,9% Silber (Spot) 17,70 17,55 +0,9% +0,15 +28,1% Platin (Spot) 967,50 968,60 -0,1% -1,10 +8,5% Kupfer-Future 2,18 2,16 +0,8% +0,02 +1,2% ===

