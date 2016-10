Das Trump'sche Skandalvideo könnte die US-Wahl entschieden haben. Sogar Republikaner verabschiedeten sich am vergangenen Wochenende reihenweise von ihrem Spitzenkandidaten. Ist nun also der Weg frei für Hillary Clinton? Ist der Einzug ins Weiße Haus für die ehemalige First Lady nur noch Formsache? Volker Meinel von der BNP Paribas bei Börse Stuttgart TV.