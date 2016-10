NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem erneuten Sieg von Hillary Clinton im zweiten TV-Duell im Präsidentschaftswahlkampf gegen Donald Trump hat an der Wall Street am Montag gute Laune geherrscht. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es in der ersten halben Stunde um 0,79 Prozent auf 18 384,55 Punkte aufwärts. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,70 Prozent auf 2168,84 Punkte. Der von Technologiewerten dominierten Nasdaq 100 gewann 0,74 Prozent auf 4900,55 Punkte.

"Der Risikoappetit der Anleger steht klar im Zusammenhang mit den Chancen von Hillary Clinton auf einen Wahlsieg", sagte ein Marktbeobachter. Folge an den Finanzmärkten war zum Beispiel, dass der mexikanische Peso deutlich von den sinkenden Gewinnchancen für Donald Trump profitierte, nachdem der Republikaner wegen früherer sexistischer Äußerungen in die Defensive geraten war. Die Währung des Nachbarlands der USA gilt als Stimmungsbarometer für den Wahlkampf, weil es von einem Sieg Trumps besonders stark betroffen wäre./ag/he

