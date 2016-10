Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Underweight" belassen. Wegen längerfristig niedriger Zinsen, fehlender Lösungen für notleidende Kredite in Italien sowie den Risiken durch den Brexit bleibe er für den europäischen Bankensektor vorsichtig gestimmt, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer Branchenstudie vom Montag. Er positioniere sich deshalb selektiv, was die einzelnen Papiere aus dem Sektor betrifft. Die Aktien des US-Konkurrenten Goldman Sachs ziehe er dabei jenen der UBS vor./tih/mis

ISIN: CH0244767585