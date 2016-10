Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag mit kräftigen Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Positiv wurde aufgenommen, dass Hillary Clinton auch das zweite Fernseh-Duell gegen Donald Trump für sich entscheiden konnte. Clinton liegt zudem in den Meinungsumfragen wieder deutlicher vor Trump, nachdem diese zeitweise gleichauf lagen. Damit lasse der Risikofaktor Trump für die Märkte tendenziell nach, hieß es im Handel. Der DAX gewann 1,3 Prozent auf 10.624 Punkte.

Positiv auf den Gesamtmarkt wirkten auch die Aufschläge in der Deutsche-Bank-Aktie von 3,4 Prozent. Am Morgen überwog noch das negative Sentiment nach Berichten, eine Delegation der Bank habe in den USA noch keine Einigung über die Strafen wegen fauler Hypothekenkredite erreicht. Im Tagesverlauf drehte die Stimmung aber, ohne dass es positive Nachrichten gegeben hätte. Möglicherweise profitierte die Aktie von anhaltenden Shorteindeckungen. Die Korrelation zwischen Deutsche Bank und Gesamtmarkt wird derzeit als recht hoch beschrieben.

Osram fallen mit nachlassender Übernahmefantasie

Osram reagierten mit Abgaben auf die offizielle Stellungnahme von Sanan Optoelectronics zu dem angeblichen Kaufinteresse an Osram. Die Chinesen erklärten, bislang habe nur ein Treffen zwischen Sanan und Osram stattgefunden. Auch habe es bislang keine Verhandlungen mit Blick auf einen möglichen Deal gegeben. "Das Ganze scheint sich noch in einem sehr frühen Stadium zu befinden", kommentierte ein Händler. Dies erkläre auch die negative Aktien-Reaktion. Osram verloren 1,6 Prozent.

Gegen den Trend fielen auch RWE um 0,3 Prozent, und das obwohl HSBC die Aktie vom "Reduce"-Votum befreit und sie auf "Hold" hochgestuft hatte. Die Aktie der soeben an die Börse gekommenen RWE-Tochter Innogy gab 0,8 Prozent ab und fiel mit 35,75 Euro weiter unter ihren Ausgabekurs von 36 Euro vom Freitag. Die nachgebenden Innogy-Kurse setzten auch der RWE-Aktie zu. Mit einer Erholung der Rohstoffpreise gewannen Thyssenkrupp 2,8 Prozent und Salzgitter 4,4 Prozent.

Neuer Nemetschek-Ausblick gefällt

Gut kam an der Börse die Anhebung des Ausblicks durch Nemetschek an. "Eine Anhebung des Ausblicks wurde erwartet", so ein Händler. Allerdings sei die Erhöhung des EBITDA-Ausblicks auf nun 89 bis 91 Millionen Euro für das Gesamtjahr deutlich ausgefallen. Hier dürften einige Analysten ihre Schätzungen anpassen müssen. Nemetschek sei gut positioniert und habe sich strategisch gut aufgestellt. Die Zukäufe hätten das Portfolio abgerundet, weitere kleinere Zukäufe könnten nicht ausgeschlossen werden. Die Aktie stieg 7 Prozent.

Dank einer Hochstufung legten Prosiebensat.1 im DAX um 3,4 Prozent zu. Kepler Cheuvreux hatte das Papier auf "Buy" nach "Hold" genommen. Bei Dialog Semiconductor half eine Kurszielerhöhung durch RBC Capital der Aktie um 2,3 Prozent nach oben. Hier wurde das Ziel auf 41 nach 37 Euro erhöht.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 101,6 (Vortag: 125,0) Millionen Aktien im Wert von rund 2,73 (Vortag: 3,50) Milliarden Euro. Es gab 28 Kursgewinner und 2 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 10.624,08 +1,27% -1,11% DAX-Future 10.615,00 +1,21% -1,45% XDAX 10.625,40 +1,40% -0,70% MDAX 21.474,68 +0,94% +3,37% TecDAX 1.812,50 +1,04% -1,00% SDAX 9.283,47 +0,11% +2,03% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,43 -58 ===

