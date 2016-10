Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -



DMCC-Freihandelszone erhält fünf Auszeichnungen beim jährlichen, weltweiten Freihandelszonen-Ranking des Financial Times fDi Magazine:



- WELTWEIT - Freihandelszone des Jahres - WELTWEIT - Freihandelszone des Jahres für KMU - NAHER OSTEN - Freihandelszone des Jahres - NAHER OSTEN - Freihandelszone des Jahres für KMU - WELTWEIT - Spezialisierungspreis - Handel und Wirtschaftsgüter



DMCC (http://www.dmcc.ae) (Dubai Multi Commodities Centre), die Autorität für Handel, Unternehmen und Gebrauchsgüter in Dubai, wurde von der Zeitschrift Financial Times fDi Magazine zur globalen Freizone des Jahres 2016 ernannt und erhielt diese Auszeichnung damit zum zweiten Mal in Folge.



Im Rahmen einer jährlich durchgeführten weltweiten Umfrage werden die prestigeträchtigsten Ränge an Freizonen vergeben. Die Bewertung basiert auf Kriterien wie: herausragende Leistungen von Jahr zu Jahr, Wachstum und Expansionspläne, starkes Angebot für Kunden sowie das Vorhandensein von wachstumsstarken Branchen. Die DMCC Free Zone (http://www.dmcc.ae/Free-Zone_landing) (DMCC-Freizone) wurde für ihr nachhaltiges Wachstum, ihren starken Kundenservice und ihr Ökosystemmodell gelobt. Sie bietet Unternehmen an einem einzigen Ort alles, was sie benötigen, um sich einzurichten - sei es nur ein Zweigbüro oder ein kompletter Produktionsbetrieb.



Ahmed Bin Sulayem, Executive Chairman von DMCC, sagte:



"Dass wir zum zweiten Mal in Folge als beste Freihandelszone der Welt ausgezeichnet wurden, ist eine Anerkennung für die 12.700 Unternehmen, die der DMCC-Freihandelszone angehören und Tag für Tag zu unserem Erfolg beitragen, indem sie Wachstum, Dynamik und Innovation vorantreiben. Die DMCC verfügt über eine ideale Lage am Schnittpunkt von West und Ost sowie Nord und Süd und ist stolz darauf, sich zu einem globalen Marktplatz sowie der größten und am schnellsten wachsenden Freihandelszone der Welt entwickelt zu haben."



Gautam Sashittal, Chief Executive Officer von DMCC, sagte:



"Diese Auszeichnungen untermauern die Position der DMCC als führendem Standort für Handel und Unternehmen. Die Nummer eins unter den 60 Freihandelszonen der Welt zu sein ist eine unglaubliche Leistung und belegt ganz klar die Vorteile der Digitalisierung und einer erstklassigen Kundenerfahrung sowie der Schaffung lebendiger Branchencluster. Der Gewinn dieser Auszeichnungen bekräftigt einmal mehr, dass die DMCC-Freihandelszone wirklich einen weltweiten, digitalen Marktplatz schafft, auf dem die mehr als 12.700 Unternehmen ganz beruhigt Handel treiben und ihr Geschäft ausweiten können."



Seit ihrer Gründung 2002 ist die DMCC exponentiell gewachsen. Die Freihandelszone zählt heute mehr als 12.700 Mitgliedsunternehmen mit über 87.500 Mitarbeitern und Einwohnern aus mehr als 170 Ländern.



An jedem Arbeitstag eröffnen sieben neue Unternehmen einen Standort hier (https://www.dmcc.ae/open-a-business-starting-a-company). Somit ist die DMCC heute der Standort von weltweit sehr bekannten Unternehmen wie etwa Alcatel Lucent Naher Osten und Nordafrika, American Express, Carrera Y Carrera, Colgate-Palmolive, Dyson, Duracell, Eurofin, Hisense, John West Foods, Lukoil, LVMH, Nutricia Danone, Oddfjell, Rio Tinto - Dimexon und TAG Worldwide.



Courtney Fingar, Chefredakteurin des fDi Magazine, einer Publikation der Financial Times, sagte:



"Die hohe Qualität unserer Preiskandidaten für die weltweit besten Freihandelszonen des Jahres sorgt für einen hart umkämpften Wettbewerb und macht die Auswahl der Sieger schwierig. Einmal mehr hat sich die DMCC von der Konkurrenz durch eine hervorragende Gesamtleistung, wachsende Mitgliedszahlen, eine fantastische Wachstumsperspektive und ein gut kommuniziertes Angebot für Unternehmen unterschiedlicher Größe und aus verschiedenen Branchen auf der ganzen Welt abgehoben. Dies sind nur einige der vielen Gründe, warum wir die DMCC zur weltweit besten Freihandelszone des Jahres 2016 erklärt haben."



Die jährlich verliehenen 'Global Free Zone Awards' von fDi gelten als prestigeträchtigstes Freihandelszonenranking weltweit. FDi ernennt ein Preisrichterkomitee, das jeden Standort unter die Lupe nimmt. Anschließend nominiert jeder Preisrichter seinen Favoriten und seinen Zweitplatzierten unter den Freihandelszonen in jeder Region.



Die DMCC ist unverzichtbar für das Wirtschaftswachstum des Landes. Gemeinsam mit unseren Mitgliedern schaffen wir eine starke Leistung für heute und ein nachhaltiges Wachstum für morgen.



DMCC. Gemacht für den Handel. Gemeinsam.



