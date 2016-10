Zuerst die positiven Punkte:

+

+

Die Turbulenzen um die Deutsche Bank scheinen verdaut, der Dax erholt sich. Und nun? Einige Anleger hoffen jetzt auf eine Jahresendrallye. Doch was spricht dafür, was dagegen?Aktien sind ein Spiegel der Wirtschaft, und der geht es in Deutschland besser als gedacht. Immer öfter werden die Prognosen für die Wirtschaft leicht nach oben geschraubt und auch die aktuellen Zahlen sprechen dafür, dass die Konjunktur nach wie vor rund läuft. Dicke Zuwächse im Export, mehr Produktion und ein freundliches Ifo-Geschäftsklima: Das ist der Stoff, der Anleger optimistisch macht.Nach wie vor sind die Zinsanlagen keine wirkliche Alternative für Investoren. Denn in der Regel gibt es nicht einmal einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...